SUDAN ÇIKARILAN YAPILAR DETAYLI İNCELEMEDEN GEÇİRİLİYOR

Çeken, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Su altı arkeologlar çalışma yapılan alandan çeşitli kiremit ve seramik örnekleri aldı. Bunların tarihlendirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıca göl altındaki yapıların planları çıkarılmaya çalışılıyor. Hangi seviyede olduğu, temel mi, daha üst bir seviyede mi, harçlı mı, başka bir şekilde mi?