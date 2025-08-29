Beyşehir Gölü Nerede? Beyşehir Gölü Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Beyşehir Gölü Nerede?

Beyşehir Gölü, Konya ilinin batısında, Beyşehir ilçesinin merkezinde yer alır. Göl, Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerine yayıldığı gibi, sınırları Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine kadar ulaşır. Bu özelliği sayesinde Beyşehir Gölü yalnızca bir ile değil, iki ile aynı anda hayat veren bir doğal varlıktır.

Hangi Şehirde, İlde ve Bölgede?

İl: Konya (büyük kısmı)

İlçeler: Beyşehir, Hüyük, Derebucak (Konya) – Şarkikaraağaç (Isparta)

Bölge: İç Anadolu Bölgesi (Konya tarafı) – Akdeniz Bölgesi (Isparta tarafı)

Bu özellik, Beyşehir Gölü’nü Türkiye’de hem İç Anadolu’nun bozkır iklimini hem de Akdeniz’in dağ ve orman ekosistemlerini aynı anda barındıran eşsiz bir doğa harikası haline getirir.

Coğrafi Özellikleri ve Doğal Yapısı

Yüzölçümü: Yaklaşık 651 km² ile Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüdür.

Yükseklik: Deniz seviyesinden 1.123 metre yüksekliktedir.

Derinlik: Ortalama 10 metre, en derin noktası yaklaşık 45 metredir. Adalar: Göl üzerinde 33'ten fazla ada bulunur. Bunlar arasında Kızkalesi Adası, Mada Adası, Hacıakif Adası ve İncik Adası en çok bilinenlerdir. Gölün çevresi sedir, ardıç, karaçam ve meşe ormanlarıyla kaplıdır. Aynı zamanda Beyşehir Gölü, sulak alan kuşlarının göç yolları üzerinde bulunduğu için çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapar. Beyşehir Gölü Milli Parkı Beyşehir Gölü ve çevresi, 1993 yılında kurulan Beyşehir Gölü Milli Parkı kapsamında korunmaktadır. Yaklaşık 88.750 hektarlık alanı kapsayan milli park, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük milli parkıdır. Milli park sınırları içerisinde: Zengin bitki örtüsü (sedir, ardıç, karaçam, göknar, meşe) Yaban hayatı (yaban keçisi, tilki, tavşan, domuz, kurt, çeşitli kuş türleri) Tatlı su balıkları (sazan, sudak, kadife balığı) bulunmaktadır.

Ayrıca park, kamp, trekking, kuş gözlemi ve bisiklet turları için ideal bir doğa alanıdır. Tarihi ve Kültürel Önemi Beyşehir Gölü çevresi, tarih boyunca Hititler, Frigler, Roma, Bizans ve Selçuklular gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Selçuklu döneminde göl kıyıları bir kültür merkezi haline gelmiştir. Kubadabad Sarayı: Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından göl kıyısında yaptırılmıştır. Sarayın kalıntıları hâlâ görülebilmektedir. Eşrefoğlu Camii: 1297 yılında inşa edilen, Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır. Ada üzerindeki kalıntılar: Kızkalesi Adası'nda tarihi kale kalıntıları bulunmaktadır. Bu tarihi eserler, gölün sadece doğal değil aynı zamanda kültürel bir zenginlik kaynağı olduğunu gösterir. Ekonomik ve Sosyal Önemi Tarımsal sulama: Göl, Konya Ovası'na su sağlayarak tarımı destekler.

İçme suyu kaynağı: Bölgedeki yerleşimler için hayati öneme sahiptir. Balıkçılık: Tatlı su balıkları bölge halkının önemli geçim kaynağıdır. Turizm: Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Turizm, Gezi ve Doğa Sporları Beyşehir Gölü ve çevresi, ziyaretçilere çok sayıda aktivite imkânı sunar: Tekne turları: Adalara düzenlenen turlar ile gölün eşsiz manzaraları keşfedilir. Kamp ve piknik alanları: Göl kıyısı doğa severlerin vazgeçilmez noktasıdır. Fotoğrafçılık: Özellikle gün batımı manzaraları Türkiye'nin en güzelleri arasında gösterilir. Kuş gözlemciliği: Göl, flamingo ve yaban ördeği gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapar. Doğa yürüyüşleri: Milli park içerisindeki yürüyüş rotaları her seviyeden doğa sever için uygundur. Ulaşım Bilgileri Konya şehir merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktadır.