Beyti sarma nasıl yapılır? Çabuk hazırlandığı gibi kendisi biraz gösterişli bir yemek olduğundan gelen misafirlerinize kendilerini özel hissetmelerini sağlayacak Beyti sarma sizi büyük bir yükten kurtaracak. Sunumuyla göz dolduran tadıyla mideleri doyuran beyti sarma tarifi işte karşınızda.

Beyti Sarma Malzemeler:

1 küçük yumurta

400 g kıyma

Yarım ekmek içi

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Yarım tatlı kaşığı tuz

Sarmak için;

6 tane Lavaş veya yufka

5-6 yemek kaşığı Erimiş tereyağı

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı salça (tepeleme)

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Servis için;

Yoğurt

Beyti Sarma Yapılışı:

Köfte malzemelerini derin bir kap içerisinde yoğurup buzdolabında dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz köftelere kebap gibi ancak biraz daha kalın ve küçük versiyonuyla şekil verin. Yağlı kâğıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizip 10 dakikaya yakın fırında pişirin.

Köfteleriniz pişerken tereyağını sos tenceresine koyup eritin. Eriyen yağın içine salçaları ilave edip kavurun. Su ekleyerek akıcı bir kıvam aldırın.

Lavaşı veya yufkaları düz bir zemine serin. Ortadan ikiye bölün.

Erittiğiniz tereyağını ekmeklerin üzerine sürün.

Geniş olan kısımlarına köfteleri koyun. Sıkı bir şekilde sarın.

Sardığınız köfteleri 3 parmak genişliğinde kesin.

Tekrar tepsiye dizip üzerleri kızarana kadar pişirin.

Servis tabağına alıp, üstüne salçalı sostan gezdirin. Afiyetle yiyin.

Beyti Sarma Püf Noktaları:

Köftelerin güzelce özleşmesi için 1 saat buzdolabında bekletin.

Köftelerinizi fazla ince yapmamaya özen gösterin. İnce olan köfteler kuru olur.

Yufkalarınıza tereyağı sürerseniz kuru olmasını engellersiniz.

Salçalı sos yerine domatesli sos da kullanabilirsiniz.