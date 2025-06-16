Beyza Şekerci'den arkadaşı Bergüzar Korel'e özel poz

Oyuncu Beyza Şekerci, meslektaşı Bergüzar Korel ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Beyza Şekerci

Meslektaşlar, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bergüzar Korel

Üzerinde yeşil ve siyah renklerin hakim olduğu bir bikini giyen Beyza Şekerci, yakın arkadaşına poz verdi.

Beyza Şekerci, Bergüzar Korel'e çektirdiği fotoğraflarını; "Bu sezon bunu hak etti" notuyla yayımladı.