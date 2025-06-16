Beyza Şekerci'den arkadaşı Bergüzar Korel'e özel poz
Bergüzar Korel ile tatil sezonunu açan Beyza Şekerci, deniz kenarında arkadaşına poz verdi
Giriş: 16.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:06
Oyuncu Beyza Şekerci, meslektaşı Bergüzar Korel ile birlikte tatil sezonunu açtı.Beyza Şekerci
Meslektaşlar, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.Bergüzar Korel
Üzerinde yeşil ve siyah renklerin hakim olduğu bir bikini giyen Beyza Şekerci, yakın arkadaşına poz verdi.
Beyza Şekerci, Bergüzar Korel'e çektirdiği fotoğraflarını; "Bu sezon bunu hak etti" notuyla yayımladı.
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