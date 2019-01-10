Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu

Giriş: 10.01.2019 - 15:41 | Güncelleme:  

Engin Hepileri-Beyza Şekerci çifti, oğulları Can ile birlikte kar tatilinde. Engin Hepileri'nin oğlu Can'ı kucağına alarak snowboard'un üzerinde poz vermesine takipçilerinden eleştiri yağdı. Gelen bu eleştirilerin üzerine Beyza Şekerci, açıklama yaptı

  • 1Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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    Engin Hepileri-Beyza Şekerci çifti, oğulları Can ile birlikte kar tatilinde. Engin Hepileri'nin oğlu Can'ı kucağına alarak snowboard'un üzerinde poz vermesine takipçilerinden eleştiri yağdı. 

  • 2Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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    Tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin "Aşklarım" notu düştüğü o pozuna, "Üç aylık çocuk bu kadar riske atılır mı?" yorumları yağdı. Gelen bu eleştirilerin üzerine Beyza Şekerci, şu açıklamayı yaptı:

  • 3Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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    "HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

    "Bu fotoğrafın hikayede harcanmasına gönlüm razı gelmedi. Can’ı bu fotoğrafta görüp soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne-babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bugüne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur, saygı duyarım ama biz böyle yaşamıyoruz. İstanbul'da girip-çıkılan bir sürü havasız, kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can’ı. Her şey kontrol altında. Yani demek istediğim; Can bizim hayatımıza dahil oldu, biz de onun hayatına. Bizden tavsiye, daha kıymetli bir şey yok, çok şükür"

  • 4Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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    Beyza Şekerci - Engin Hepileri çiftinin oğulları geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelmişti. Beyza Şekerci, oğlunun doğumundan sonra değişen hayatını Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

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    "KOCA YÜREĞİN İÇİN SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

    "Bugün 1 ayımız doldu... Zaman mevhumunun kaybolduğu hayatımın en özel 1 ayı... 9 aylık hamilelik süreci bir kadın için çok güzel bir yolculukmuş. O yolda birlikte yürüdükleriniz çok değerli. Ben de bu yolda çok güzel yol arkadaşlarına sahiptim. Her günümü rahat ve dingin geçirebilmemi ve bu bir ayda da hep ellerini üstümde hissetmemi sağladılar. Koca yürekli güzel insanlar, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Vee sen Engin, hayatımı güzelleştirdiğin ve hamileliğimin ilk gününden beri beni bir saniye bile yalnız bırakmadan rüya gibi bir süreç geçirmemi sağladığın için, aşkın, sevgin, gücün ve koca yüreğin için sana çook teşekkür ederim..."

  • 6Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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  • 28Beyza Şekerci Hepileri-Engin Hepileri eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin haberleri
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