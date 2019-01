3 | 40

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

"Bu fotoğrafın hikayede harcanmasına gönlüm razı gelmedi. Can’ı bu fotoğrafta görüp soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne-babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bugüne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur, saygı duyarım ama biz böyle yaşamıyoruz. İstanbul'da girip-çıkılan bir sürü havasız, kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can’ı. Her şey kontrol altında. Yani demek istediğim; Can bizim hayatımıza dahil oldu, biz de onun hayatına. Bizden tavsiye, daha kıymetli bir şey yok, çok şükür"