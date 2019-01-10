Engin Hepileri-Beyza Şekerci çifti, oğulları Can ile birlikte kar tatilinde. Engin Hepileri'nin oğlu Can'ı kucağına alarak snowboard'un üzerinde poz vermesine takipçilerinden eleştiri yağdı.
Tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin "Aşklarım" notu düştüğü o pozuna, "Üç aylık çocuk bu kadar riske atılır mı?" yorumları yağdı. Gelen bu eleştirilerin üzerine Beyza Şekerci, şu açıklamayı yaptı:
"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"
"Bu fotoğrafın hikayede harcanmasına gönlüm razı gelmedi. Can’ı bu fotoğrafta görüp soğuk endişesiyle panikleyen mesajları okudukça gülümsüyoruz. Toplum olarak bebeklerin birçok şeyi yapmaması, yeni doğurmuş kadının evine kapanması, anne-babanın her şeyden uzunca bir süre uzak kalması üzerine geçmişten bugüne gelmiş kalıplarımız var. Kimine göre doğrudur, saygı duyarım ama biz böyle yaşamıyoruz. İstanbul'da girip-çıkılan bir sürü havasız, kalabalık ortamda olmaktan çok daha sağlıklı, bol oksijenli bir yerdeyiz. Güzelce giydirip, keyifle ve gönül rahatlığıyla da kısa süreli temiz hava almaya çıkarttık Can’ı. Her şey kontrol altında. Yani demek istediğim; Can bizim hayatımıza dahil oldu, biz de onun hayatına. Bizden tavsiye, daha kıymetli bir şey yok, çok şükür"
Beyza Şekerci - Engin Hepileri çiftinin oğulları geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelmişti. Beyza Şekerci, oğlunun doğumundan sonra değişen hayatını Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:
"KOCA YÜREĞİN İÇİN SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
"Bugün 1 ayımız doldu... Zaman mevhumunun kaybolduğu hayatımın en özel 1 ayı... 9 aylık hamilelik süreci bir kadın için çok güzel bir yolculukmuş. O yolda birlikte yürüdükleriniz çok değerli. Ben de bu yolda çok güzel yol arkadaşlarına sahiptim. Her günümü rahat ve dingin geçirebilmemi ve bu bir ayda da hep ellerini üstümde hissetmemi sağladılar. Koca yürekli güzel insanlar, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Vee sen Engin, hayatımı güzelleştirdiğin ve hamileliğimin ilk gününden beri beni bir saniye bile yalnız bırakmadan rüya gibi bir süreç geçirmemi sağladığın için, aşkın, sevgin, gücün ve koca yüreğin için sana çook teşekkür ederim..."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.