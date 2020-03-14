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2015 yılında kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri ile dünyaevine giren Beyza Şekerci'nin babaannesi hayatını kaybetti. Şekerci, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Babannesi ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Şekerci, paylaşımına şu notu düştü:

Canım babaannem... Ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. 'Dil ne söylerse olur'u yaşatan en güzel örneğimizsin. Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz... Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum...

Takipçileri ise Beyza Şekerci'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.