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        Haberler Magazin Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle büyüledi! Asena Keskinci'ye beğeni yağdı!

        Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle büyüledi! Asena Keskinci'ye beğeni yağdı!

        Bir dönemin sevilen yapımlarından Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü ve üniversiteden mezun oldu. Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, Masumiyet, Adı Sevgi gibi dizilerle boy gösteren Asena Keskinci'nin son hali göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:09
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        Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle görenleri büyüledi.

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        2001 doğumlu olan Asena Keskinci üniversiteden mezun oldu. 22 yaşındaki güzel isim sosyal medya hesabından yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Keskinci'ye övgü dolu yorumlar yağdı.

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        Bir dönemin sevilen dizisinin çocuk oyuncusu şimdilerde 22 yaşında genç bir kız. Genç oyuncu son olarak; Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün başrolünü paylaştığı Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat vermişti.

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        Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

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        İşte Asena Keskinci'nin son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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