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Amazon Kurucusu Jeff Bezos 1 haftada 40 milyar dolar kaybetti

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Ay başında eski karısı Mackenzie Bezos'a 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesi devreden dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti dün, Başkan Trump'ın alevlendirdiği ticaret savaşı endişeleri nedeniyle ABD borsalarında yaşanan düşüş sebebiyle 3.4 milyar daha eridi. Serveti 1 haftada 40.2 milyar dolar erimesine rağmen, Jeff Bezos 110 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Selim Karahan derledi

Jeff Bezos üzgün

Dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos geçen hafta yaklaşık 36.8 milyar dolarlık hissesini boşanma tazminatı olarak eski eşi Mackenzie Bezos'a devretmesinin ardından bir darbe de piyasalardan yedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül itibarıyla yüzde 10 ek tarife uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açtı. 

Dün Çin Yuanı, dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ABD piyasalarında da senenin en sert düşüşü yaşandı. Bloomberg International'ın bildirdiğine göre piyasalardaki bu düşüş sebebiyle dünyanın en zengin 500 insanı sadece 1 günde 117 milyar dolar kaybetti.

Amazon hisselerinin yüzde 3.2 düşmesi sebebiyle Jeff Bezos'un serveti ise bir günde 3.4 milyar dolar eridi. Böylece Bezos'un serveti 110 milyar dolara geriledi ancak bu düşüşe rağmen dünyanın en zengin insanı olmaya devam etti. Benzer bir şekilde Facebook'taki düşüş sebebiyle Mark Zuckerberg'in serveti 2.8 milyar dolar, Microsoft Kurucusu Bill Gates'in serveti ise 2 milyar dolar düştü. 

BİLL GATES İKİNCİ SIRADA

Piyaslardaki dalgalanmanın ardından Bezos 'en zenginler' listesinde ilk sıradaki yerinin korurken, 104 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates ikinci sırada yer alıyor. 

Bloomberg verilerine göre dünyanın en zengin 500 insanı dün, 117 milyar dolar kaybetse yıl genelinde şu ana kadar servetlerini yüzde 11.4 artırdı. Söz konusu 500 kişi 5.4 milyar dolarlık bir serveti kontrol ediyor. 

İşte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki son durum:

SıraİsimToplam serveti(milyar $)2019 değişim (milyar $)
1Jeff Bezos110-14.7
2Bill Gates10413.8
3Bernard Arnault 94.626
4Warren Buffett78.3-5.5
5Mark Zuckerberg71.119.1
6Amancio Ortega64.35.6
7David Koch58.2-1.25
8Charles Koch58.1-1.25
9Larry Ellison588.7
10Larry Page56.35

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