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MacKenzie Bezos dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, aldattığı eski eşi MacKenzie Bezos'a 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesi devretti. MacKenzie Bezos böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Jeff Bezos'un bu hissse devrine rağmen dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates'ten 13 milyar dolar daha fazla serveti bulunuyor. Selim Karahan derledi

Jeff-MacKenzie Bezos

Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos tarihin 'en zengin' boşanma davası kapsamında 29 Temmuz'da elindeki Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi MacKenzie Bezos'a (henüz yasal olarak soyadını değiştirmedi) transfer etti. MacKenzie Bezos böylece Forbes zenginler listesinde dünyanın en zengin üçüncü kadını konumuna yükseldi. 

BİLL GATES'TEN 13 MİLYAR DOLAR FAZLASI VAR

Forbes'un yayımladığı verilere göre Jeff Bezos son hisse transferine rağmen 117.8 milyar dolarlık servetiyle hala dünyanın en zengin insanı olma unvanını koruyor. Bezos'un ikinci sırada bulunan MicrosofT Kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar fazla serveti bulunuyor.

19.7 milyon adet Amazon hissesinin transferiyle MacKenzie Bezos ise 36.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Kozmetik firması L'Oreal'in varisi Francoise Bettencourt Meyers 53.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını olmaya devam ederken, Meyers'i Walmart'ın Kurucusu Sam Walton'un kızı Alice Walton takip ediyor. Walton'un toplam serveti ise 50.4 milyar dolar.

 
1.8 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
 
Jeff Bezos'un boşanma tazminatı ödemesi öncesi 150 milyar dolar değerinde 78.8 milyon adet Amazon hissesi vardı. Jeff Bezos eski eşine devrettiği hisselerin oy hakkını ise korudu. Yani MacKenzie Bezos hisselerin sahibi olsa da bu hisselerin temsil ettiği yönetim gücü Bezos'un elinde kaldı. Son düzenlemelerin ardından Jeff Bezos Amazon'un yüzde 12, MacKenzie Bezos ise yüzde 4'ünün sahibi oldu.
 
LAUREN SANCHEZ'LE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
 
Bu arada Jeff Bezos ayrıca 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı. Bu satışın nedeni açıklanmasa da Bezos daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı.  
 
Dört çocuğu olan Jeff ve MacKenzie Bezos çifti 25 yıllık evliliğin ardından ocak ayında Twitter üzerinden boşanacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama Jeff Bezos'un eski TV spikeri Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından yapıldı. 
 
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