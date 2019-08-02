Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos tarihin 'en zengin' boşanma davası kapsamında 29 Temmuz'da elindeki Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi MacKenzie Bezos'a (henüz yasal olarak soyadını değiştirmedi) transfer etti. MacKenzie Bezos böylece Forbes zenginler listesinde dünyanın en zengin üçüncü kadını konumuna yükseldi.
BİLL GATES'TEN 13 MİLYAR DOLAR FAZLASI VAR
Forbes'un yayımladığı verilere göre Jeff Bezos son hisse transferine rağmen 117.8 milyar dolarlık servetiyle hala dünyanın en zengin insanı olma unvanını koruyor. Bezos'un ikinci sırada bulunan MicrosofT Kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar fazla serveti bulunuyor.
19.7 milyon adet Amazon hissesinin transferiyle MacKenzie Bezos ise 36.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Kozmetik firması L'Oreal'in varisi Francoise Bettencourt Meyers 53.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını olmaya devam ederken, Meyers'i Walmart'ın Kurucusu Sam Walton'un kızı Alice Walton takip ediyor. Walton'un toplam serveti ise 50.4 milyar dolar.
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