Biber dolması nasıl yapılır? Yaz mevsiminin olmazsa olmazlarından olan biber dolması yanında yoğurduyla yemelere doymadığımız bir lezzet. Küçükken sadece içini yediğimiz büyüdükçe dışını da yemekten keyif aldığımız bir yiyecek artık biber dolması. Soğuk olarak da sıcak olarak da damaklarda bıraktığı tat unutulmaz.

Biber Dolması Malzemeler:

Yarım kg dolmalık biber

Her bibere 1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Maydanoz

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

Nane

Sıvıyağ-Zeytinyağı

Biber Dolması Yapılışı: