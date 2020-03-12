Bıçak arası pide nasıl yapılır? Konya’daki lezzeti ayağınıza getirdik efendim. 1 saat içinde azıcık emek, azıcık malzemeyle buram buram kokan bıçak arası pideniz hazır. Denemeyen çok pişman bence bir kez deneyin.
Bıçak Arası Pide Malzemeler:
Hamuru için;
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- 1 buçuk su bardağından biraz az su
Üzeri için;
- 500 gram kuşbaşı et
- 2 domates
- 1 tane biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 kaşık sıvı yağ
Bıçak Arası Pide Yapılışı:
- Hamuru yoğurup mayalanması için oda sıcaklığında dinlenmeye bırakalım.
- İç harcı için domatesleri minik minik doğrayalım. Kuşbaşı etleri daha küçük doğrayalım. Baharatları karıştıralım. Biberleri de küçük formda doğrayalım.
- Hamur mayasını aldıktan sonra küçük bezeler halinde ayıralım.
- Hamuru ince uzun açıp üzerine harçtan koyup yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizelim.
- Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında iç harç ve hamur pişene kadar pişirip afiyetle yiyelim.
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