Karaman'da Özkan K. (51) ve Atilla Ç. (36),daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, plastik boru ve tekme ile dövüldü.

Olay, dün Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmeler ile dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedavi altına alındı. İkilinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, saldırganların kimliklerini tespit etti. Özkan K. ve Atilla Ç. ile daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen saldırganlar, polis tarafından aranıyor.

Öte yandan saldırganların ortaya attığı tecavüz iddiasının da araştırıldığı öğrenildi.