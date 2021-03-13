Yol vermedin kavgası! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'un Terme ilçesinde, Ordu karayolunda dün kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. A.C. yönetimindeki minibüs yol verme tartışmasında, başka bir otomobildeki grup tarafından durduruldu.

Otomobilden inen 4 kişi yol ortasında A.C.'yi bıçaklayıp, sopalarla darp etti.

6 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

DHA'da yer alan habere göre saldırıda 6 yerinden bıçaklanan A.C., çevredekiler tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 SALDIRGANDAN 2'Sİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırgandan 2'sini gözaltına aldı, 2 kişinin ise arandığı belirtildi. Bu arada saldırı anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.