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        Haberler Gündem Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 29 yaşındaki Fırat Akdeniz, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:26
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        Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
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        Olay, akşam saatlerinde Tarsus Tren Garı yakınlarında meydana geldi.

        Fırat Akdeniz, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, cebinden çıkarttığı bıçakla Akdeniz'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanıp yere yığılan Akdeniz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Akdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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