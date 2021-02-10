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Biden, Amerikan okullarındaki Çin nüfuzunu denetleme politikasını geri çekti

Öğrenci değişimi ve ziyaretçi programı için yetkili okulların, Çin’in Konfüçyüs Enstitüleri ile olan anlaşmalarının içeriklerini İçişleri Bakanlığına bildirmelerini zorunlu kılma" başlıklı yönetmelik, Biden tarafından geri çekildi.

Biden, Amerikan okullarındaki Çin nüfuzunu denetleme politikasını geri çekti
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan okullarındaki Çin nüfuzunu denetleme politikasından geri adım attı.

Beyaz Saray'daki Yönetim ve Bütçe Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisinin (OIRA) internet sitesi "reginfo.gov"daki bilgilere göre, 31 Aralık 2020’de eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İçişleri Bakanlığı'nın uygulamasına yönelik teklif edilen, "Öğrenci değişimi ve ziyaretçi programı için yetkili okulların, Çin’in Konfüçyüs Enstitüleri ile olan anlaşmalarının içeriklerini İçişleri Bakanlığına bildirmelerini zorunlu kılma" başlıklı yönetmelik, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden tarafından 26 Ocak'ta geri çekildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sözcüsü de kuralın kaldırıldığını doğruladı.

Daily Caller’a konuşan ICE Sözcüsü, Biden’in yönetiminin yönetmeliği geri çekme nedenini ayrıntılı şekilde açıklamazken, yeniden teklif edilip edilmeyeceği konusunda ise konuşmayı reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı, Ekim 2020'de Konfüçyüs Enstitüleri ile ortak dil programları yürüten okullara gönderdiği mektupta, bu kurumların Çin Komünist Partisi'nin ideolojik ve siyasi amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarında ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik kullanılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mektupta, üniversite ve okullara, "kurumların faaliyetlerin izlenmeleri ve eğitim ortamının korunması için gerekli tedbirleri almaları" tavsiye edilmişti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yürürlüğe koyduğu yeni Ulusal Güvenlik Yasası'yla ifade özgürlüğünü ve diğer özgürlükleri kısıtlama yoluna girdiğinin hatırlatıldığı mektupta, ABD'li bazı üniversite profesörlerinin, Çin ve Hong Kong'dan gelen öğrencileri, ülkelerinde herhangi bir yargılamayla karşılaşmaktan korumak adına Çin siyasetiyle ilgili tartışmalardan muaf tuttuğuna dair duyumlar alındığına işaret edilmişti.

ABD'de halen 60'tan fazla üniversitede, 500'den fazla ilk ve orta dereceli okulda Çin Eğitim Bakanlığıyla bağlantılı Konfüçyüs Enstitüleri ile yürütülen dil programları bulunuyor. Bunların öğretmen kadroları ve eğitim materyalleri, Çin tarafından sağlanırken; maliyetler enstitü ile üniversite veya okul arasında paylaşılıyor.

Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, enstitülerin Çinli ve Hong Konglu öğrenciler hakkında istihbarat toplama mekanizması ve onların akademik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir baskı aracı olarak kullanılabileceğinden endişe ediyordu.

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