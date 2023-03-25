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Biden'dan İran'a: Halkımızı koruruz

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyona ait tesise yapılan saldırılar üzerine bölgeye hava saldırısı düzenlediklerini belirterek, İran ile çatışma peşinde olmadıklarını ancak Amerika halkını etkin bir şekilde koruyacaklarını söyledi.

Biden'dan İran'a: Halkımızı koruruz
AA

Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Ottowa'da bulunan Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortak basın toplantısı düzenledi.

Dün gece Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisin insansız hava aracıyla (İHA) vurularak, ABD'li bir sözleşmeli personelin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Biden, saldırıyı İran destekli grupların düzenlediğini söyledi.

Saldırı üzerine derhal, ABD ordusuna bölgeye hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiğini belirten Biden, "Dün gece ABD askeri kuvvetleri, personelimize saldırıdan sorumlu olanları hedef alarak, Suriye'de bir dizi hava saldırısı düzenledi." dedi.

"ABD, İran'la bir çatışma peşinde değil." diyen Biden, diğer taraftan Amerika halkını etkin şekilde korumaya hazır olduklarının altını çizdi.

"Dün gece olan da buydu." ifadesini kullanan Biden, terör örgütü DEAŞ'ı bozguna uğratmak ve bölgedeki terör tehditlerine karşı mücadele etmek için Kanada ve diğer koalisyon ortaklıklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Biden, hayatını kaybeden personelin yakınlarına taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi ve operasyonu gerçekleştiren askeri personele de teşekkür etti.

İran destekli grupların, Suriye'nin Haseke ilinde dün ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisi insansız hava aracıyla (İHA) vurarak ABD'li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5'i asker biri sözleşmeli 6 personelin de yaralanmasına yol açtığı belirtilmişti.

Bugün ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsse İran destekli gruplarca 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir kayıp vermediklerini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

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