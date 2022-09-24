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Biden: Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı sahte referandumu tanımayacağız

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlediği referanduma ilişkin yaptığı açıklamada hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. Biden, "Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceğiz" dedi

Biden'dan Rusya'ya referandum tepkisi
Biden'dan Rusya'ya referandum tepkisi
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, DÜNYADAKİ TÜM ORTAKLARIYLA AYNI NOKTADADIR"

AA'nın haberine göre; Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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