Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'ın hayatı ve biyografisi

Joe Biden'ın hayatı, Amerikan rüyasının zorlu yollarından geçen bir başarı hikayesidir. Genç yaşta senatör seçilmesinin hemen ardından yaşadığı aile faciası, onu siyasetten koparmak yerine daha sıkı sarılmasına neden olmuştur. "Amtrak Joe" lakabıyla anılan ve yıllarca evi ile Washington arasında trenle mekik dokuyan Biden, halkın içinden gelen, empati yeteneği yüksek bir lider profili çizer. Dış politikadaki uzmanlığı, yargı süreçlerindeki tecrübesi ve uzlaşmacı tavrıyla Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden biri olan Biden'ın yaşamı, hem kişisel acıların hem de siyasi zaferlerin iç içe geçtiği bir romandan farksızdır.

JOE BIDEN KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanı olan Joe Biden (tam adıyla Joseph Robinette Biden Jr.), 20 Kasım 1942 tarihinde Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde dünyaya gelmiştir. İrlanda kökenli Katolik bir ailenin dört çocuğundan en büyüğü olan Biden kimdir sorusunun cevabı, ekonomik zorluklarla mücadele eden bir ailenin ferdi olmasıyla başlar. Babası Joseph Biden Sr., servetini kaybetmiş bir iş adamıydı ve aile, Joe çocukken ekonomik nedenlerle Biden nereli sorusunun ikinci cevabı haline gelecek olan Delaware eyaletinin Claymont şehrine taşınmak zorunda kalmıştır. Biden, babasının araba satıcılığı yaparak geçimini sağladığı bu dönemde, orta sınıf değerleriyle büyümüştür.

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı en büyük zorluk, şiddetli kekemeliğiydi. Okulda alay konusu olan Biden, ayna karşısında şiirler okuyarak ve ağzına çakıl taşları koyarak yaptığı konuşma egzersizleriyle bu sorunu büyük ölçüde yenmeyi başarmıştır. Bu mücadele, onun karakterindeki azmin ilk göstergesi olmuştur. Eğitim hayatına Archmere Akademisi'nde devam etmiş, burada hem derslerinde hem de Amerikan futbolunda başarılı olmuştur. 1965 yılında Delaware Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun olmuş, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek avukatlık yapmaya başlamıştır. BÜYÜK TRAJEDİ VE SENATO KARİYERİ Siyasi kariyerine yerel yönetimlerde başlayan Biden, 1972 yılında henüz 29 yaşındayken Delaware senatörü olarak ABD Senatosu'na seçilmiştir. Bu, Amerikan tarihinin en genç senatörlerinden biri olmasını sağlayan büyük bir zaferdi. Ancak seçimi kazandıktan sadece birkaç hafta sonra, Noel alışverişine çıkan eşi Neilia ve bir yaşındaki kızı Naomi, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Aynı kazada oğulları Beau ve Hunter ise ağır yaralanmıştır. Bu korkunç trajedi, Biden'ı siyaseti bırakma noktasına getirse de, oğullarına bakabilmek ve onlara moral verebilmek için yemin törenini hastane odasında gerçekleştirerek göreve başlamıştır.

Bu olaydan sonra Biden, 36 yıl boyunca her gün Delaware'deki evinden Washington'a trenle gidip gelerek çocuklarını yalnız bırakmamış ve "Amtrak Joe" lakabını almıştır. Senato'da geçirdiği uzun yıllar boyunca Dış İlişkiler Komitesi ve Adalet Komitesi başkanlıkları gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Silahlanmanın kontrolü, kadına yönelik şiddetle mücadele ve dış politika konularında uzmanlaşmıştır. 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak her iki denemesinde de başarılı olamamıştır. 1988 yılındaki kampanyası sırasında yaşadığı bir diğer sağlık sorunu olan beyin anevrizması nedeniyle iki kez ameliyat geçirmiş ve ölümden dönmüştür. BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BEYAZ SARAY'A GİDEN YOL 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama, deneyimi ve dış politika bilgisinden yararlanmak amacıyla Joe Biden'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmiştir. Seçimin kazanılmasıyla birlikte Biden, ABD'nin 47. Başkan Yardımcısı olmuştur. Obama ile kurduğu yakın dostluk ve uyumlu çalışma ilişkisi, Amerikan siyasi tarihinde "bromance" olarak adlandırılan bir ikili oluşturmuştur. Başkan yardımcılığı döneminde ekonomik krizle mücadele, Irak'tan asker çekilmesi ve sağlık reformu gibi konularda aktif rol oynamıştır.