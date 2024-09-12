ABD Başkanı Biden, "Trump 2024" yazılı şapka taktı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılı kapsamında Amerikalılarla bir araya geldiği etkinlikte "Trump 2024" yazılı şapka taktı.

Başkan Biden, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak amacıyla Amerikalılarla bir araya geldi.

"DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Basına kapalı etkinlikte, Biden'ın eski ABD Başkanı ve başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştuğu ve daha sonra bu kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktığı anlar kameralara yansıdı.