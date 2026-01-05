BİFO ile Jan Lisiecki'den yeni yıl konseri

Habertürk
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) yeni yıla, 15 Ocak'ta, dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahneye çıkan genç yıldız, Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ile 'merhaba' diyor

        Giriş: 05.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:16
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) bu sezonun yeni yıl konserinde Mozart’ın gençlik coşkusunu, Rus romantizmini, elegant Fransız operasını ve Rossini’nin eşsiz uvertürlerini bir araya getiriyor. 15 Ocak 2026 Perşembe, saat 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de gerçekleşecek konserin solisti ise, zarif ve derin yorumlarıyla öne çıkan piyanist Jan Lisiecki olacak.

        Jan Lisiecki
        Jan Lisiecki

        Genç yıldız, olağanüstü olgunlukta yorumlarıyla dikkat çeken bir sanatçı. On üç yaşında EMI etiketiyle yayımlanan Chopin piyano konçertoları kaydıyla uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, ardından Deutsche Grammophon sanatçısı olarak Mozart, Schumann, Chopin ve Mendelssohn yorumlarıyla övgü toplamıştı. New York Filarmoni, Chicago Senfoni, Londra Senfoni ve Dresden Staatskapelle gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahneye çıkan Lisiecki, zarif tekniği, şiirsel yaklaşımı ve samimi sahne duruşuyla çağımızın en parlak genç virtüözlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Program, Mozart’ın en özgün eserlerinden biri olan Jeunehomme (Genç Adam) alt başlığını taşıyan 9. Piyano Konçertosu ile açılacak. Virtüöz piyano partisi ve melodik zenginliğiyle klasik dönemden romantizme uzanan bir köprü kuran bu konçerto, Lisiecki’nin yorumuyla hayat bulacak. Konserin ikinci bölümünde, izleyiciyi sahne ve dans atmosferi içinde yeni yıl sevincine çeken renkli bir seçki yer alıyor.

        Konser Öncesi Söyleşi

        Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleşecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda gerçekleşecek.

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 2025/26 sezonu konser biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

