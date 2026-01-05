BİFO ile Jan Lisiecki'den yeni yıl konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) bu sezonun yeni yıl konserinde Mozart’ın gençlik coşkusunu, Rus romantizmini, elegant Fransız operasını ve Rossini’nin eşsiz uvertürlerini bir araya getiriyor. 15 Ocak 2026 Perşembe, saat 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de gerçekleşecek konserin solisti ise, zarif ve derin yorumlarıyla öne çıkan piyanist Jan Lisiecki olacak.

Jan Lisiecki

Genç yıldız, olağanüstü olgunlukta yorumlarıyla dikkat çeken bir sanatçı. On üç yaşında EMI etiketiyle yayımlanan Chopin piyano konçertoları kaydıyla uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, ardından Deutsche Grammophon sanatçısı olarak Mozart, Schumann, Chopin ve Mendelssohn yorumlarıyla övgü toplamıştı. New York Filarmoni, Chicago Senfoni, Londra Senfoni ve Dresden Staatskapelle gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahneye çıkan Lisiecki, zarif tekniği, şiirsel yaklaşımı ve samimi sahne duruşuyla çağımızın en parlak genç virtüözlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Carlo Tenan

Program, Mozart’ın en özgün eserlerinden biri olan Jeunehomme (Genç Adam) alt başlığını taşıyan 9. Piyano Konçertosu ile açılacak. Virtüöz piyano partisi ve melodik zenginliğiyle klasik dönemden romantizme uzanan bir köprü kuran bu konçerto, Lisiecki’nin yorumuyla hayat bulacak. Konserin ikinci bölümünde, izleyiciyi sahne ve dans atmosferi içinde yeni yıl sevincine çeken renkli bir seçki yer alıyor.