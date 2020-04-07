Dananın antrikot, bonfile sokum, kontrfile ve yumurta gibi bölümlerinden elde edilen en lezzetli yeri tabi ki biftektir. Besin değerinin yüksek oluşu, protein miktarının yüksek oluşu en önemli gıdalar sıralamasına girmesinin en büyük nedenlerindendir.

Lezzetli bir biftek hazırlamak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bifteği lokum kıvamında pişirmenin de bazı püf noktaları var işte buyursunlar efendim.

Eti bilmediğiniz yerden almayın. Yapacağınız tarife uygun et parçaları seçmeye özen gösterin. Süpermarketlerin reyonundan değil de tanıdığınız kasap Nuri amcadan alın etinizi. Hem o size yapacağınız yemeğe uygun et verecektir. Uygun değilse bile uygun kıvama getirmek onun maharetli ellerinde.

Bifteğinizi pişirmeden en kuru hale getirmeye çalışın. Biftek ateşle buluştuğunda eğer ıslak bir yer kaldıysa eşit pişme işlemi hayal oldu demektir.

Bifteği buzdolabından çıkartınca oda sıcaklığında bekletin. Buzdolabından çıkarıp diğer malzemelerle uğraşırken bifteğinizi kâğıt havlu üzerinde bekletebilirsiniz bu hem ıslaklığı çekecektir hem de bifteğin oda sıcaklığına gelmesini sağlayacaktır.

Marinasyona tabi tutacağınız etleri çok kalın ya da çok ince kesmemeye özen gösterin. Marine sosunu eşit dağıtmak istiyorsanız eti bir buçuk parmak kalınlığında kesin. Çok kalın etlerde sos sadece dış kısmı kaplayacaktır.

Eti marine ettiğiniz sırada derin dondurucuya atmayın. Buzdolabında bekletmeniz etin lezzetini veren suyunun salmadan kullanabileceğiniz anlamına gelir. Buzdolabında bekletirken üzerine bir buzdolabı poşeti örterseniz lezzet değerini kaybetmemiş olacaktır.

Tuz ve karabiber kullanacaksanız etinizi mühürlemeden önce kullanın. Mühürleme yapmadan atacağınız baharatlar etin suyunu salmasını önler.

Tavayı önceden ısıtın ve yüksek ısıda bonfilenizi pişirin. Tavanızı 10 dakika önceden ısıtmanız etlerinizin kenar kısımlarının eşit pişmesini sağlayacaktır.

Tavaya fazla yağ koymamalısınız. Et zaten pişerken yağını salacaktır. Hiç yağ kullanmadan da pişirme işlemi yapabilirsiniz.

Bifteği çevirin ancak çevirirken mutlaka bir maşa kullanın. Biftekler tavada pişerken yeterli ve eşit miktarda çevrilmezse içerisinde etlerin bir kısmı çok pişip kururken diğer kısmı az pişip kanlı kalacaktır. Maşa kullanmadan çevirme yaparsanız içerisindeki suyun dışarı akmasına neden olabilirsiniz.

Bifteği ocaktan alır alamaz servis etmeyin. Ocaktan aldığınız biftek pişmeye devam edecektir. Etin suyunu içine hapsetmesi için ona 3-4 dakika süre vermelisiniz.

Pul biber, kekik tarzı baharatlar eklemek isterseniz servise çıkmadan hemen önce veya servis sırasında bu işlemi yapmalısınız.