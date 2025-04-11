Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bilecik'te konuştu:

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasındaki çalışmalar hakkında yaptığı konuşmada, “2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konuda ciddi adımlar atıldı. Bu yıl itibarıyla da uygulamaya geçiyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bilecik’e geldi. Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Ebubekir Gizligider’i, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş karşıladı. Ebubekir Gizligider, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’na geçen Ebubekir Gizligider, Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer tarafından karşılandı. İl binasında bir basın açıklaması gerçekleştiren Gizligider, tarımsal üretim planlanması hakkında bilgiler verdi. Üretim planlamasının Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan bir konu olduğuna değinen Gizligider, “Türkiye’de uzun yıllardır konuşulan bir mesele vardı: Üretim planlamasına geçmeliyiz. Yani kim, nerede, neyi, ne kadar üretecek, artık belli olmalı. Türkiye’nin üretim, ihracat ve ithalat dengesi netleşmeli. Eskiden bir ürün bir yıl çok para eder, ertesi yıl değersiz olurdu ya da süt, efendim işte et, ithalat. Bu meselelerin tamamıyla ilgili devlet aklı yıllarca çalıştı. 2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konuda ciddi adımlar atıldı. Bu yıl itibarıyla da uygulamaya geçiyoruz" dedi.