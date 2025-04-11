Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Bilecik'te konuştu
TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasındaki çalışmalar hakkında yaptığı konuşmada, "2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konuda ciddi adımlar atıldı.
TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasındaki çalışmalar hakkında yaptığı konuşmada, “2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konuda ciddi adımlar atıldı. Bu yıl itibarıyla da uygulamaya geçiyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bilecik’e geldi. Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Ebubekir Gizligider’i, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş karşıladı. Ebubekir Gizligider, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’na geçen Ebubekir Gizligider, Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer tarafından karşılandı. İl binasında bir basın açıklaması gerçekleştiren Gizligider, tarımsal üretim planlanması hakkında bilgiler verdi. Üretim planlamasının Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan bir konu olduğuna değinen Gizligider, “Türkiye’de uzun yıllardır konuşulan bir mesele vardı: Üretim planlamasına geçmeliyiz. Yani kim, nerede, neyi, ne kadar üretecek, artık belli olmalı. Türkiye’nin üretim, ihracat ve ithalat dengesi netleşmeli. Eskiden bir ürün bir yıl çok para eder, ertesi yıl değersiz olurdu ya da süt, efendim işte et, ithalat. Bu meselelerin tamamıyla ilgili devlet aklı yıllarca çalıştı. 2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konuda ciddi adımlar atıldı. Bu yıl itibarıyla da uygulamaya geçiyoruz" dedi.
‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DENEN, DÜNYAYI TEHDİT EDEN BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ’
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bilecik Tarım Sigortaları Havuzu’nda (TARSİM) en başarılı, en ilgi gösteren illerden birisidir. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Sigorta sistemimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yaptırmayanlar varsa bir kez daha onları davet ediyoruz. Artık iklim değişikliği denen tüm dünyayı tehdit eden bir süreç yaşıyoruz. Belki savaşlar kadar dünyayı tehdit eden bir süreç. Bu yaşadığımızı haziran ayının ortasında da bir gün yaşarsak şaşırmamız lazım. Buna hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen basın açıklamasının ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, ‘Üretim Planlaması’ konulu sunum gerçekleştiren Ebubekir Gizligider, Şeyh Edebali Yerleşkesi'nde yer alan, Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret ederek, dua etti.
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