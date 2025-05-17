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        Bakan Göktaş, Bilecik'te

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te Valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:59
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        Bakan Göktaş, Bilecik'te
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik’te Valilik ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Bilecik’e geldi. Bilecik Valiliği bahçesinde Vali Şefik Aygöl, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Göktaş, kendi adına hazırlanan çınar fidanını dikti. Ardından 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Aygöl’den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Bakan Göktaş, partililerle bir araya gelerek, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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