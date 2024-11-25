Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için yürüdü

Bilecik Belediyesinde görevli erkek personeller, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Belediyenin önünden Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde kortej halinde yürüyüşlerine başlayan grup, Ertuğrulgazi ve Tevfikbey caddelerini takip ederek Atatürk Parkı'na vardı.

Başkan Subaşı, burada yaptığı konuşmada, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Bu farkındalığa tüm kadınların erişmesi gerektiğini vurgulayan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki hala bu yüzyılda, pek çok şiddet mağduru kadınımız var. Bizler bunlarla mücadele etmek durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk bizlere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün burada, Türkiye'de tüm kadınlarımız hak, söz sahibiyken hala şiddetle uğraşmak gerçekten çok acı."