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        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için yürüdü

        Bilecik Belediyesinde görevli erkek personeller, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:59
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        Bilecik'te erkek belediye personelleri, kadına şiddette dikkati çekmek için yürüdü
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        Bilecik Belediyesinde görevli erkek personeller, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle yürüyüş düzenledi.

        Belediyenin önünden Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde kortej halinde yürüyüşlerine başlayan grup, Ertuğrulgazi ve Tevfikbey caddelerini takip ederek Atatürk Parkı'na vardı.

        Başkan Subaşı, burada yaptığı konuşmada, güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

        Bu farkındalığa tüm kadınların erişmesi gerektiğini vurgulayan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

        "Ne yazık ki hala bu yüzyılda, pek çok şiddet mağduru kadınımız var. Bizler bunlarla mücadele etmek durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk bizlere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün burada, Türkiye'de tüm kadınlarımız hak, söz sahibiyken hala şiddetle uğraşmak gerçekten çok acı."

        Organizasyon, günün anlam ve önemine ithafen kadınlara siyah inci dağıtılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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