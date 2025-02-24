Bilecik'te boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı
Bilecik'te boşandığı eşine nafakasını yatırmadığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Bilecik'te boşandığı eşine nafakasını yatırmadığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan B.T'nin, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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