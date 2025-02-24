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        Bilecik'te boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Bilecik'te boşandığı eşine nafakasını yatırmadığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:36
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        Bilecik'te boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı
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        Bilecik'te boşandığı eşine nafakasını yatırmadığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan B.T'nin, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan B.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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