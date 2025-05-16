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        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde gençlerle buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:00
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        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde gençlerle buluştu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

        Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Vali Aygöl, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik edip, onlarla masa tenisi oynadı.

        Etkinlik kapsamında "Has Oda"da gençlerle buluşan Vali Aygöl, gençlerin taleplerine ve düşüncelerine önem verdiklerini belirterek, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

        Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Pazaryeri Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, öğrenci ve sporcular katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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