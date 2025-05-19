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        Bilecik'te huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:29
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        Bilecik'te huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İl genelinde 352 polis ve jandarma, farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Kafelerde çalışanlar ile müşteriler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.

        Yine il genelinde 2 bin 682 araç arandı, 5 bin 424 kişi GBT sorgulamasına bakıldı, 112 işyeri ve 48 metruk bina denetlendi, 9 araç trafikte men edildi.

        Yasal süresi dolan yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi, 1 kişi "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheliye "Banka-kredi kartı dolandırıcılığı" suçundan işlem yapıldı ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu tür uygulamaların asayişi sağlamak, halkın canını ve malını korumak için son derece gerekli ve yararlı olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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