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        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu

        Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:33
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        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu
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        Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kurt, Şube Başkanlığındaki programda yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ının Bilecik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Ramazan ayında 500 aileye 40 bin kıyafet yardımı ve 210 adet gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Kurt, "İlçe merkezleri dahil olmak üzere toplam 300 kişiye, kişi başı 3 bin lira nakdi yardım sağlandı. Bilecik’te daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Yardımların sürdürülebilirliğini sağlamak adına tüm duyarlı vatandaşları Kızılay çatısı altında dayanışmaya davet ediyorum. Kızılay, insanların sıkıntılı anlarında yardımlarına koşar. 156 yıllık bu asırlık çınara herkesin, iş insanlarımızın, vatandaşlarımızın hepimizin bir şekilde elinden geldiğince yardımcı olması bizim beklentimizdir." dedi.

        Kurt, perşembe günleri kentin farklı yerinde kan bağışı noktalarının kurulduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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