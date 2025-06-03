Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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