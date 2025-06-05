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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştığı kazada 1 yaralı

        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:57
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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştığı kazada 1 yaralı
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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 11 AZ 033 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi'nde Z.Ç'nin kullandığı 11 EE 189 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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