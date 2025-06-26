Bilecik'te depoda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki eski eşyaların muhafaza edildiği tek katlı bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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