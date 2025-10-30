Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:52
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Akın Emre D'nin (40) kullandığı 06 AED 194 plakalı motosiklet, sürücünün Gölpazarı-Vezirhan kara yolunun Dikenliboğaz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

