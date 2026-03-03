Pazaryeri'nde 450 öğrenci iftarda buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Pazaryeri Belediyesi tarafından 450 öğrenci için iftar düzenlendi. Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki iftar Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emir Dayan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla ilahiler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi. Bölge ezan yarışmasında birinci olan Yusuf Yavaş'ın ezanı okumasının ardından oruçlar açıldı. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ilçedeki öğrencileri ile öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.