Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Hurda klasik otomobilleri yenileyen usta yılda 3 sipariş kabul ediyor

        ATAHAN GEZER / ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hurda klasik otomobilleri yenileyen usta yılda 3 sipariş kabul ediyor

        ATAHAN GEZER / ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyor.


        Ağrı'da doğan Gürkan, 1982'de ailesiyle Manisa'ya taşındı. Henüz 12 yaşındayken çırak olarak başladığı meslekte İzmir'deki oto sanayinde ustalarından eğitim aldı.

        Klasik otomobiller üzerine uzmanlaşan Gürkan, 2002'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi atölyesini açtı. 1938-1975 döneminde üretilmiş ABD menşeli araçların kaporta ve boya işlemlerini yapan Gürkan, 2012'de kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini Sakarya'nın Pamukova ilçesine taşıdı.

        Aralık 2024'te zanaatını Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam ettirmeye karar veren Gürkan, faaliyetlerini o günden bu yana ilçe merkezinde kurduğu 200 metrekarelik atölyesinde oğlu Enes Gürkan'ın da yardımıyla sürdürüyor.

        İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC'den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.

        İhtiyaç duyduğu "çamurluk", "tampon", "kapı" ve "bagaj kapağı" gibi aksamları bazı şirketler aracılığıyla ABD'den getirten Gürkan, kaporta ve boya işlemlerini tamamladığı araçları, geri kalan kısımlarının restorasyonu için çekiciyle İstanbul'daki ilgili firmalara gönderiyor.

        - Restorasyon süreci 2 yılı buluyor

        Evli ve 3 çocuk babası Ziya Gürkan, AA muhabirine, şimdiye kadar 4 çırak yetiştirdiğini söyledi.

        Müşterilerinin otomobillerinin çoğunun kullanılamaz halde geldiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

        "Bu sebeple motor, şanzıman ve döşeme gibi parçaları olmuyor. Otomobillerin tamamen bitmesi, benim işçiliğim dahil ortalama 2 yıl sürüyor. Bunlar, 1970'li yılların en hızlı ve spor araçları. Artık piyasada nadir bulunuyorlar. Neredeyse hiç yok."

        Gürkan, kendisine ulaştırılan otomobillerin detaylı bir işçilik aşamasından geçtiğini dile getirdi.

        Bu sürece ilişkin konuşan Gürkan, şunları kaydetti:

        "Önce boyalarını kazıyoruz. Kumlanması gereken kısımlarını kumlamaya gönderiyoruz. Böylece korozyondan arındırıyoruz. Bu aşamada çürükler ortaya çıkıyor. Parçalar kurtarılamayacak durumda ise yenileriyle değiştiriyoruz. Montaj, zımparalama, astar, macunlama, boyama ve pasta ciladan sonra hazır hale geliyor."

        Ziya Gürkan, mesleğini sağlığı elverdiğince sürdüreceğini belirtti.

        Sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Gürkan, "Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yeni nesil iş beğenmiyor, 'Oturduğumuz yerden para kazanalım.' diyorlar ama bu şekilde olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te ilk kez oryantiring heyecanı yaşandı Öğrenciler rotayı bulmak iç...
        Bilecik'te ilk kez oryantiring heyecanı yaşandı Öğrenciler rotayı bulmak iç...
        Bilecik'te jandarmadan öğrencilere spor malzemesi desteği
        Bilecik'te jandarmadan öğrencilere spor malzemesi desteği
        Yağmur kanalına giren otomobil takla attı: 2 yaralı
        Yağmur kanalına giren otomobil takla attı: 2 yaralı
        2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs bedelli askerlik yaparken yakalandı
        2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs bedelli askerlik yaparken yakalandı
        Bilecik U18 Gençler Ligi'nde Osmanelispor liderliğini sürdürdü
        Bilecik U18 Gençler Ligi'nde Osmanelispor liderliğini sürdürdü
        7'den 70'e 'Satranç Turnuvası'nda ter döktü
        7'den 70'e 'Satranç Turnuvası'nda ter döktü