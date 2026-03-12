Bilecik'te AK Parti'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar verdi.



AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Semra Poyraz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra şehit aileleri katıldı.



Makas, iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni yüzyılına hazırlandığı dönemde toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini ve düşüncelerini önemsediklerini belirterek, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Yıldırım da iftarların birlik, beraberlik ve kardeşlik sofraları olduğunu söyledi.

