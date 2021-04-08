Kamyonun kasası kırılınca soğan çuvalları yola saçıldı

Bilecik'te seyir halinde iken kasası kırılan kamyonun taşıdığı soğan çuvalları yola saçıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden yüklenen soğanları Bursa'nın Yenişehir ilçesine taşıyan 06 BEY 659 plakalı kamyonunun yan kasası, BilecikYenişehir karayolu üzerinde girdiği bir virajda yükün ağır gelmesi sebebiyle kırıldı. Kamyonun kasasında yüklü bazı soğan çuvalları yol kenarı ve çevre saçıldı. Bazı çuvalların patlaması ile bazı soğanlar yola yayılırken, şans eseri kamyonun arkasında başka bir araç seyretmemesi olmaması olası daha büyük kazayı önledi. Kazanın ardından soğan çuvalları başka bir araca yüklenip bölgeden götürülürken, kamyon da onarıma götürüldü.

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