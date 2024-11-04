Bilecik'te 353 öğrenciye destek

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nca ihtiyaç sahibi olarak belirlenen toplam 353 öğrenciye kışlık bot yardımı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğrencilere yapılan bu destekten dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederek, yapılan yardımların öğrencilere büyük bir katkı sağladığını ifade etti.