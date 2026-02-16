Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Giriş: 16.02.2026 - 00:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:57
Rüstem Uysal (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
