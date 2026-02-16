Canlı
        Haberler Gündem Bilecik'te minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 00:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:57
        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Rüstem Uysal (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AA

        Bursa'da kahvehaneden çıktıktan sonra vurulan galerici hayatını kaybetti

        Bursa'da kahvehaneden çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayan galerici iki arkadaştan biri, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

