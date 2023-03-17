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HABERTURK.COM

Gazapizm, 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023' ile Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluştu. Tüm bilet geliri; deprem bölgesindeki köy okulları için, Köy Okulları Değişim Ağı'na (KODA) bağışlandı.

Sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki, toplam 150 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve koroyla seslendiren Gazapizm'i 6 bin kişi izledi.

Haluk Levent

Konserde Gazapizm’in sahnesine Ceza, Göksel, Haluk Levent ve Melike Şahin birer şarkıyla konuk oldu.

Göksel

“ÇOK GÜZEL BİR ŞEYE VESİLE OLDUNUZ”

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilet alarak deprem bölgesindeki köy oldukları için, KODA'ya bağışta bulunmuş oldunuz. Ben eğitimin önemine inanıyorum. O yüzden böyle bir işbirliği yaptık. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir şeye vesile oldunuz” diyen Gazapizm, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.