Biletler ne kadar zamlandı?

Pandemi nedeniyle Mart 2020 - Temmuz 2020 ve Kasım 2020 - Temmuz 2021 arasında sinema salonlarının kapalı kalması sektörde büyük bir zarara neden oldu. Zarar, hasılat bazında 1 milyar TL'yi geçerken sinema salonları, 1 Temmuz'da yeniden açıldı. 2019 Temmuz ile 2021 Temmuzu karşılaştıracak olursak pandemi koşullarında izleyici sayısını 'Hiç de fena değil' olarak yorumlamak mümkün.
Peki pandemi öncesinde bilet ücretleri ne kadardı, sonrasında ne kadar oldu?
2019 ile 2021'in temmuz aylarını karşılaştıracak olursak bilet ücretlerinde ortalama 5.7 TL'lik bir yükselme söz konusu. 2020 Temmuz'da ise gösterime çıkan filmler daha önce vizyon gördüğü için biletler, 2019 ve 2021'e göre bir hayli ucuzdu.
Black Widow
12 - 18 Temmuz 2019
Film Sayısı: 81
İzleyici Sayısı: 637.221
Hasılat: 10.850.181 TL
Bilet Ortalaması: 17.02 TL
Örümcek Adam: Evden Uzakta
19 - 25 Temmuz 2019
Film Sayısı: 70
İzleyici Sayısı: 644.771
Hasılat: 11.313.871 TL
Bilet Ortalaması: 17.5 TL
Aslan Kral
26 Temmuz - 1 Ağustos 2019
Film Sayısı: 67
İzleyici Sayısı: 510.900
Hasılat: 8.719.667 TL
Bilet Ortalaması: 17.06 TL
Oyuncak Hikâyesi 4
10 - 16 Temmuz 2020
Film Sayısı: 37
İzleyici Sayısı: 9.696
Hasılat: 102.403 TL
Bilet Ortalaması: 10.5 TL
7. Koğuştaki Mucize
17 - 23 Temmuz 2020
Film Sayısı: 47
İzleyici Sayısı: 7.686
Hasılat: 89.827 TL
Bilet Ortalaması: 11.6 TL
Bizim İçin Şampiyon
24 - 30 Temmuz 2020
Film Sayısı: 42
İzleyici Sayısı: 7.488
Hasılat: 94.511 TL
Bilet Ortalaması: 12.6 TL
Annem
9 - 15 Temmuz 2021
Film Sayısı: 23
İzleyici Sayısı: 453.093
Hasılat: 10.525.256 TL
Bilet Ortalaması: 23.2 TL
Black Widow
16 - 22 Temmuz 2021
Film Sayısı: 30
İzleyici Sayısı: 376.856
Hasılat: 8.988.824 TL
Bilet Ortalaması: 23.8 TL
Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi
23 - 29 Temmuz 2021
Film Sayısı: 29
İzleyici Sayısı: 372.968
Hasılat: 8.331.482 TL
Bilet Ortalaması: 22.3 TL
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
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