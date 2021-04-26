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Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta çıktı

Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı- koca karantinaya alındı, otobüs firmasının ise biletsiz yolcu taşıdığı tespit edildi

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta çıktı
Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta çıktı
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DHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı.

İstanbul'dan Adıyaman'a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

KARI-KOCAYA VE OTOBÜS FİRMASINA CEZA

DHA'nın haberine göre; Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı-kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer TL para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 TL ceza kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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