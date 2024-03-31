İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.



Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek… — Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) March 31, 2024

Yılmaz, 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.

Partide Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.