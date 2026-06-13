2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB takvimi ile sonuç tarihi

2026 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvim doğrultusunda, LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih de kesinlik kazandı. Detaylar haberimizde...

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2026 merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

MEB’in duyurduğu sınav takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile sonuç ekranından puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Aynı gün içerisinde yerleştirmeye esas olacak kontenjan tabloları da yayımlanacak.