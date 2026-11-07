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        Haberler Bilgi Gündem 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri 2026: Ortak sınavlar ne zaman 2026?

        1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri 2026: Ortak sınavlar ne zaman 2026?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ortak sınav takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Okullarda birinci dönem yazılı sınavları için hazırlıklar sürerken sınav tarihleri de merak ediliyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri, hangi dersin sınavının hangi gün yapılacağını öğrenmek istiyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak yazılı sınav uygulamaları, eğitim kademesine ve derslere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 2026 ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri ve ortak sınav takvimine ilişkin merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler, ortak yazılı sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini öğrenmek için Millî Eğitim Bakanlığının duyurularını takip ediyor. Okul genelinde yapılacak yazılı sınavların tarihleri, ilgili derslerin öğretmenleri ve okul yönetimleri tarafından öğrencilere bildirilebiliyor. Peki, 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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        2026 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek. Ülke genelinde yapılacak sınavlar 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerini kapsayacak. İlk dönemde dört farklı ders için ülke geneli ortak sınav uygulanacak. Sınavlarda öğrencilerin kendi yanıtlarını oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak. Okul genelinde yapılacak diğer yazılı sınavların tarihleri ise okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından duyurulacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

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        1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV TARİHLERİ 2026

        2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınav takvimi, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde ortak yapılacak sınavlar için sınıf düzeyleri ve dersler belli oldu. Öğrencilerin sınav tarihlerini dikkate alarak hazırlıklarını planlamaları önem taşıyor.

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        MEB tarafından açıklanan ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi şöyle:

        Sınıf Düzeyleri Ders Adı Sınav Tarihi

        5, 6 ve 7. Sınıf

        Fen Bilimleri 3 Kasım 2026

        Matematik 5 Kasım 2026

        Sosyal Bilgiler 6 Kasım 2026

        Türkçe 10 Kasım 2026

        İngilizce 12 Kasım 2026

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13 Kasım 2026

        Not: 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 11

        Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacaktır.

        Tablo 2. Liseler İçin Sınav Uygulama Takvimi

        Sınıf Ders Adı Sınav Tarihi

        9, 10 ve 11. Sınıf

        Biyoloji 3 Kasım 2026

        Kimya 4 Kasım 2026

        Tarih 4 Kasım 2026

        Matematik 5 Kasım 2026

        Fizik 6 Kasım 2026

        Felsefe 6 Kasım 2026

        Coğrafya 10 Kasım 2026

        Türk Dili ve Edebiyatı 11 Kasım 2026

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 Kasım 2026

        İngilizce 13 Kasım 2026

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        2026-2027 MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ

        MEB'in açıkladığı yıllık takvimde ikinci yazılılar ve ikinci dönem sınavları için de tarihler yer alıyor. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

        - 1. dönem 1. yazılılar: 11-12 Kasım 2026

        - 1. dönem 2. yazılılar: 5-6 Ocak 2027

        - 2. dönem 1. yazılılar: 6-7 Nisan 2027

        - 2. dönem 2. yazılılar: 8-9 Haziran 2027

        Takvimde belirtilen tarihler ülke genelinde ortak yapılacak sınavları kapsıyor. Okullarda gerçekleştirilecek diğer yazılıların tarihleri ders ve sınıf düzeyine göre ayrıca belirlenebiliyor.

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        #ortak sınav
        #MEB
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