1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri 2026: Ortak sınavlar ne zaman 2026?

2026 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek. Ülke genelinde yapılacak sınavlar 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerini kapsayacak. İlk dönemde dört farklı ders için ülke geneli ortak sınav uygulanacak. Sınavlarda öğrencilerin kendi yanıtlarını oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak. Okul genelinde yapılacak diğer yazılı sınavların tarihleri ise okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından duyurulacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.