10 Kasım resmi tatil mi, bu sene hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar tatil mi, özel ve devlet kurumları açık mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 10 Kasım bu sene Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ülke genelinde törenler düzenlenecek. Resmi tatil günlerinde okullar, kamu kurumları, bankalar çalışmıyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi, özel ve devlet kurumları açık mı?
10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde Atatürk’ü Anma Günü törenleri düzenlenecek. Hafta içine denk gelen bugünde vatandaşlar, “10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte yanıtı
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım, resmî tatil olarak kabul edilmiyor. Yani 10 Kasım günü kamu kurum ve kuruluşları, Bankalar, Belediyeler, Nüfus müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve özel sektör işletmeleri normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmuyor. Dolayısıyla okullar açık oluyor.
10 KASIM'DA DERS İŞLENECEK Mİ?
Evet. 10 Kasım Salı günü okullarda normal eğitim programı uygulanacak. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05'te anma törenleri ve saygı duruşu gerçekleştirilecek