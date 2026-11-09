10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da anma törenleri gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerde, Cumhuriyet'in kurucusu saygı, minnet ve özlemle anılacak. 10 Kasım'da anma programı yapacaklar ise bu sene hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi, 10 Kasım hangi güne denk geliyor?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı gün olarak ülke genelinde anlamlı törenlerle kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemine istinaden yapılan törenlerle birlikte 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım okul var mı, yarım gün mü? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hangi güne denk geliyor?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor. Ancak 10 Kasım, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmediği için kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. 10 Kasım’da resmi tatil uygulaması bulunmamakla birlikte, günün anlam ve önemi doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil değildir. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim-öğretim devam edecek ve öğrenciler ders başı yapacak.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 10 Kasım Salı gününe denk geliyor.