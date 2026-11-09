10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam da, katliamın alacak verecek meselesinden çıktığını anlatarak şunları söyledi: "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre ... Daha Fazla Göster

Arif Sefa Özdemir'in ikamet ettiği Bozhöyük Köyü'nün Muhtarı Ramazan Arıçam da, katliamın alacak verecek meselesinden çıktığını anlatarak şunları söyledi: "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış." (İHA) Daha Az Göster