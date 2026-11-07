11 üniversiteye rektör ataması! 7 Kasım 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarda 11 üniversiteye yeni rektör ataması yapılması dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede rektör ataması yapıldı. Atama kararlarıyla birlikte üniversitelerin yönetim kadrolarında değişikliğe gidildi. Peki, 7 Kasım 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler, 11 üniversitenin yeni rektörleri kimler oldu? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atama kararlarının tam listesi...
7 Kasım Cumartesi Resmi Gazete sayısı yayımlanırken üniversitelere yönelik rektör atamaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 11 üniversitenin rektörlük görevlerine yeni isimler getirildi. Yeni rektörlerin isimleri yayımlanan kararlarla birlikte belli oldu. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? İşte 7 Kasım 2026 Resmi Gazete rektör atamalarının ayrıntıları.
11 ÜNİVERSİTEYE ATANAN YENİ REKTÖRLERİN İSİMLERİ
7 Kasım 2026 tarihli atama kararları kapsamında rektörlük görevlerine getirilen isimler şöyle:
1. Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
2. Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
3. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
4. Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak
5. Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
6. Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
7. Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
8. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
9. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
10. Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz
11. Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın
7 KASIM 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388)
YÖNETMELİKLER
–– Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/11/2026 Tarihli ve 15024 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri