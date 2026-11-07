7 Kasım Cumartesi Resmi Gazete sayısı yayımlanırken üniversitelere yönelik rektör atamaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 11 üniversitenin rektörlük görevlerine yeni isimler getirildi. Yeni rektörlerin isimleri yayımlanan kararlarla birlikte belli oldu. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? İşte 7 Kasım 2026 Resmi Gazete rektör atamalarının ayrıntıları.