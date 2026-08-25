1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

Kamuoyunda 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi olarak bilinen yeni finansman paketi için henüz resmi başvuru süreci başlamış değil. Kampanyaya ilişkin çalışmalar ve beklentiler devam ederken başvuru tarihi, kesin faiz oranı, kredi limiti ve nihai şartlar henüz resmi olarak açıklanmadı.

Dolayısıyla “1.20 faizli konut kredisi çıktı” şeklindeki paylaşımların resmi başvuru sürecinin başladığı anlamına gelmediği belirtiliyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde başvuru şartları ve takvim ilgili kurumlar tarafından açıklanacak.