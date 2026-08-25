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        Haberler Bilgi Ekonomi 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler?

        1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler?

        Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların düşük faizli konut kredisi beklentisi devam ediyor. Kamuoyunda "İlk Evim" olarak anılan ve yüzde 1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen konut finansmanı modeli, özellikle ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi gündemde olan modelde düşük faiz ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin öne çıkması bekleniyor. Peki 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkar? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler? İşte İlk Evim konut kredisi 2026 faiz oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        İlk kez konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli İlk Evim konut kredisi için yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen kredi modelinin dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Düşük faiz konut kredisi başvuru tarihi, kesin faiz oranı, kredi limiti ve vade seçenekleri gibi ayrıntıların yetkili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor. Peki 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi çıktı mı, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler? İşte 2026 İlk Evim konut kredisi ödeme planına ilişkin tüm detaylar...

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

        Kamuoyunda 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi olarak bilinen yeni finansman paketi için henüz resmi başvuru süreci başlamış değil. Kampanyaya ilişkin çalışmalar ve beklentiler devam ederken başvuru tarihi, kesin faiz oranı, kredi limiti ve nihai şartlar henüz resmi olarak açıklanmadı.

        Dolayısıyla “1.20 faizli konut kredisi çıktı” şeklindeki paylaşımların resmi başvuru sürecinin başladığı anlamına gelmediği belirtiliyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde başvuru şartları ve takvim ilgili kurumlar tarafından açıklanacak.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

        İlk Evim konut kredisi için kesin şartlar henüz açıklanmış değil. Ancak kamuoyuna yansıyan çalışmalarda ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların öncelikli olarak kapsama alınması bekleniyor.

        Öne çıkan beklentiler arasında şu şartlar bulunuyor:

        İlk kez konut sahibi olacak olmak,

        Düzenli gelir ve kredi değerlendirmesinden geçmek,

        Bankaların kredi kullandırma kriterlerini karşılamak,

        Kampanya kapsamında belirlenen konut kriterlerine uygun bir ev satın almak.

        Bu şartların tamamı kesinleşmiş başvuru şartları değildir. Resmi düzenleme yayımlandığında yaş, gelir, mevcut konut sahipliği, kredi limiti ve diğer kriterler netleşecek.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

        İlk Evim konut kredisinde 180 aya kadar vade, yani 15 yıllık ödeme seçeneği gündeme geliyor. Uzun vade sayesinde aylık taksitlerin daha ulaşılabilir seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Ancak 180 aylık vade seçeneğinin de resmi başvuru şartları arasında kesinleştiği henüz açıklanmış değil.

        Kredi tutarı ve faiz oranının kesinleşmesiyle birlikte 180 aylık örnek ödeme planlarının da resmi olarak ortaya çıkması bekleniyor.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

        Kampanyanın kamu bankaları üzerinden uygulanması bekleniyor. Daha önceki açıklama ve değerlendirmelerde Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının öne çıktığı görülüyor. Ancak hangi bankaların 1.20 faizli konut kredisi vereceğine ilişkin kesin liste henüz resmi olarak açıklanmış değil.

        Bu nedenle banka isimleri konusunda resmi duyuru yapılmadan kesinleşmiş bir başvuru listesi oluşturmak doğru olmayacaktır.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Henüz kesin başvuru şartları açıklanmamış olsa da İlk Evim konut kredisinin temel olarak ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Modelin özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırması hedefleniyor.

        Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunması, gelir durumu, alınacak konutun niteliği ve kredi değerlendirme şartları gibi kriterlerin resmi düzenlemeyle belirlenmesi bekleniyor.

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ VADE SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

        Kamuoyunda gündeme gelen modelde uzun vadeli ödeme seçeneğinin sunulması bekleniyor. Bazı çalışmalarda vadenin 180 aya kadar çıkarılabileceği öne sürülse de bu bilgi henüz resmi bir kredi şartı olarak açıklanmadı.

        Dolayısıyla 1,20 faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan ödeme hesaplamalarının şu aşamada örnek senaryo olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

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