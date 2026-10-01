Süresiz nafakada yeni gelişme! 13. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi'nde neler var, genel af, infaz düzenlemesi ve süresiz nafaka olacak mı?

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paketin Meclis'e sunulacağı kesin gün henüz açıklanmadı. Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nin hangi tarihte yasalaşacağı konusunda da net bir tarih bulunmuyor.

Adalet Bakanı Gürlek'in daha önceki açıklamalarına göre paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması planlanıyor. Ancak resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için bu sayı ve paketin nihai içeriği Meclis sürecinde değişebilir.