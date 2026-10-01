Süresiz nafakada yeni gelişme! 13. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi'nde neler var, genel af, infaz düzenlemesi ve süresiz nafaka olacak mı?
13. Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesinin planlandığını açıkladı. Yaklaşık 24-25 maddeden oluşması beklenen pakette yargılamaların hızlandırılması, boşanma ve nafaka düzenlemeleri, kira ve tahliye davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması gibi başlıklar öne çıkıyor. İşte, 13. Yargı Paketi maddeleri ile süresiz nafaka ve genel af düzenlemesi son dakika gelişmeleri…
13.Yargı Paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis'e gelmesinin planlandığını ve özellikle yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Pakette yer alması planlanan nafaka düzenlemesi açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının gerekçesi 30 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 13. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, 13. Yargı Paketi ile genel af, infaz düzenlemesi ve süresiz nafakada son durum…
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13.Yargı Paketi, 1 Ekim 2026 itibarıyla henüz TBMM'ye sunulmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını belirtti. Bakanlığın açıklamasında da pakette özellikle yargının hızlandırılması ve dosyaların hedef süre içerisinde karara bağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Paketin Meclis'e sunulacağı kesin gün henüz açıklanmadı. Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nin hangi tarihte yasalaşacağı konusunda da net bir tarih bulunmuyor.
Adalet Bakanı Gürlek'in daha önceki açıklamalarına göre paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması planlanıyor. Ancak resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için bu sayı ve paketin nihai içeriği Meclis sürecinde değişebilir.
13. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
13.Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde metni henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Akın Gürlek'in açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan hazırlıklara göre pakette öne çıkan başlıklar şöyle:
-Yargılamaların hızlandırılması ve dosyaların hedef süre içerisinde sonuçlandırılması
-Boşanma davalarının daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik düzenlemeler
-Nafaka konusunda yeni yasal düzenleme
-Kira tespit davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar
-Tahliye davalarının hızlandırılması
-Avukatların yaşadığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler
-Yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değişiklikler
Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması kapsamında özellikle dosyaların makul ve hedeflenen sürelerde karara bağlanmasına önem verildiğini açıkladı. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasına yönelik hedefler de gündeme geldi.
Boşanma davaları açısından ise temel hedefin boşanma kararının nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konulardaki uyuşmazlıklar nedeniyle uzamasının önüne geçilmesi olduğu belirtiliyor. Bu başlıkların nasıl düzenleneceği, resmi kanun teklifinin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
13.Yargı Paketi'nde en çok merak edilen başlıklardan biri süresiz nafaka düzenlemesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.
Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olarak" ödenebilmesine ilişkin ibarenin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesi 30 Eylül 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal hükmünün hemen yürürlüğe girmemesi için dokuz aylık süre tanındı.
Yeni sistemde nafakanın süresi, hangi şartlarda sona ereceği ve mevcut nafaka kararlarının nasıl uygulanacağı, TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin içeriğiyle netleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13.Yargı Paketi gündeme gelirken genel af ve infaz düzenlemesi de vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Ancak 1 Ekim 2026 itibarıyla TBMM'ye sunulmuş resmi kanun teklifinde genel af veya kapsamlı bir infaz indirimi düzenlemesi bulunmuyor. Paketin resmi metni henüz Meclis'e sunulmadığı için infaz konusunda kesinleşmiş bir madde listesi de yok.
Bu nedenle 13. Yargı Paketi ile genel af çıkacağı, tüm hükümlülere infaz indirimi uygulanacağı veya belirli bir denetimli serbestlik süresinin getirileceği yönündeki iddialar şu aşamada kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmiyor.