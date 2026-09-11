13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. TBMM'nin yeni yasama yılı 1 Ekim 2026'da başlayacağı için düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak teklifin hangi gün sunulacağı ve yasalaşma tarihi henüz kesinleşmiş değil.

Dolayısıyla "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?" sorusuna şu aşamada kesin bir yasalaşma tarihiyle yanıt vermek mümkün değil. Ekim ayında Meclis'e sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekecek.