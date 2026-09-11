13. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, süresiz nafaka kalkacak mı?
13. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler, özellikle nafaka ve boşanma davalarına yönelik planlanan yeni düzenlemeler nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada yargı paketinin ekim ayında ikinci kısmının gündeme getirileceğini ve yaklaşık 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğünü söyledi. Paketin içerisinde süresiz nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerin de yer alması planlanıyor. Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması ve yargılama süreçlerinin kısaltılması da paketin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, süresiz nafaka kalkacak mı ve yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi maddelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre paketin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 24-25 maddelik olması beklenen düzenlemede avukatların sorunlarından yargılama sürelerinin kısaltılmasına kadar farklı başlıkların bulunması öngörülüyor. Peki 13. Yargı Paketi ile süresiz nafaka kalkacak mı, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte 13. Yargı Paketi'nin gündemdeki maddeleri, Meclis takvimi ve nafaka düzenlemesine ilişkin son durum...
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi için henüz TBMM'ye sunulmuş kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül'deki açıklamasında 12. Yargı Paketi'nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, ikinci kısmın ise ekim ayında gündeme getirileceğini belirtti. Bakan Gürlek, bu paketin 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğünü açıkladı.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. TBMM'nin yeni yasama yılı 1 Ekim 2026'da başlayacağı için düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak teklifin hangi gün sunulacağı ve yasalaşma tarihi henüz kesinleşmiş değil.
Dolayısıyla "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?" sorusuna şu aşamada kesin bir yasalaşma tarihiyle yanıt vermek mümkün değil. Ekim ayında Meclis'e sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için 13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde listesi bulunmuyor. Ancak Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamalarına göre paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması ve farklı alanlarda düzenlemeler içermesi bekleniyor.
Kamuoyuna yansıyan başlıklarda özellikle şu konular öne çıkıyor:
Süresiz nafaka konusunda yeni yasal düzenleme
Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması
Yargılama sürelerinin kısaltılması
Kira tespit davalarının daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik hedefler
Tahliye davalarının hızlandırılması
Avukatların yaşadığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler
Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin değişiklik
Yargı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini de açıkladı.
SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?
Yeni düzenlemeyle mevcut süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasına ilişkin verdiği kararın ardından yeni sistem üzerinde çalışma yapılması gündeme geldi.
İleri yaştaki kadınlar açısından ise nafaka süresinin sona ermesinin ardından ek süre talep edilebilmesi için belirli bir başvuru süresi getirilmesi planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkemeye başvurulması gerekecek.
Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilmesi de düzenlemede yer alması beklenen başlıklardan biri.
ESKİ NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK
Düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanan yoksulluk nafakalarının aynı anda kesilmemesi planlanıyor.
Aktarılan düzenlemeye göre mevcut nafaka alan kişilere bir yıl daha ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece yeni sistem yürürlüğe girdiğinde mevcut nafaka kararlarının doğrudan ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM
13. Yargı Paketi'nde boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik bir düzenleme de gündemde. Buna göre öncelikle çiftlerin boşanma davasının görülmesi ve ayrılık kararının verilmesi planlanıyor.
Boşanma sürecinin uzamasına neden olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konuların ise daha sonra ayrı davalarda ele alınması öngörülüyor. Böylece boşanma kararının bu konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13. Yargı Paketi'yle ilgili gündeme gelen başlıkların ağırlıklı olarak aile hukuku, nafaka, boşanma davaları ve mal paylaşımı üzerine olduğu görülüyor. Bu nedenle infaz düzenlemesi konusunda paketin kesinleşmiş maddeleri açıklanmadan net bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması ve teklif metninin ortaya çıkmasıyla birlikte infaz düzenlemesi bulunup bulunmadığı kesinlik kazanacak. Meclis sürecinde yapılabilecek değişiklikler nedeniyle paketin nihai içeriği yasalaşmadan önce farklılık gösterebilir.